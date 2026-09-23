Szukał pilnej pomocy medycznej. 11 szpitali mu odmówiło
W przełyku pana Tomasza z Lublina utknął duży kęs jedzenia. Mężczyzna nie był w stanie nawet pić, ponieważ woda wylewała się mu przez nos. Zgłosił się więc na SOR. Lekarz z placówki próbował szukać dla niego pomocy w 11 szpitalach.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (54)
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@alteron: na SOR potrafi formalnie nie być żadnego lekarza dyżurnego a ty o jakiś szczegółach prawisz, dyrektor ma to w głęboko w pompie.
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