Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Świeże rozporządzenie sprzed kilku dni. To oczywiście dla Waszego dobra :):):), jakby się wykształciło prywatnie zbyt wielu lekarzy to może ceny by spadły a tego nie chcemy, prawda? ;) Dopóki nie podziękujemy im przy urnach i sondażach to nic się nie zmieni.Dupa01
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Komentarze (131)
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Lekarzy ze specjalizacją w przychodniach brakuje.
Terminy do lekarzy specjalistów - za rok, lub nawet trzy w większych miastach.
Ilość badań profilaktycznych zmniejszona (brak zapłaty za nadmiarowe badania)
Czyli ludzie, albo będą zdychać, płacić lekarzom prywatnie, albo będą ciągnięci na SOR, przez co zapełnią szpitale.
@Macior_Pacior: problem jest i z limitami i ze specjalizacjami. Rząd powinien to zauważyć 15 lat temu.
Czy leci z nami pilot?
Od kilku lat podnieśli wydatki na propagandę do 2-3mld rocznie i malują na zielono. Pompa w TVP się grzeje, ale póki co społeczeństwo to w większości łyka i poparcie POPiSu niewiele spada.
Długo tak nie pociągną, bo coraz więcej osób uczy się czytać samemu i coraz głębsze afery wychodzą, stąd zakusy aby wprowadzić cenzurę i identyfikację ludzi w Interncie.
Poszczekali można się rozejść
Gdyby poparcie POPiSu spadło do 15% to przestaliby udawać, że nie widzą problemu lekarzy, górników, sądów, psów agresywnych, progów podatkowych, TVP, długu, itd, itd
Nie ma za co.( ͡° ͜ʖ ͡°) xD
To tak jakby ktos myslal, ze rzadzacym zalezu na naszym zdrowiu. Masz dociagnac jakos do wieku emerytalnego a potem zdychac.