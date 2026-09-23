EH PANOWIE CORAZ WIĘCEJ AMATORÓW SIĘ PCHA DO ZABAWY MAM NADZIEJĘ, ŻE PRZEJDZIE TA NOWELIZACJA USTAWY I BĘDĄ NIŻSZE LIMITY NA STUDIA I NOWELIZACJE BO NIEKTÓRZY NIE MAJĄ ANI RODZINY W ZAWODZIE ANI KONTAKTÓW ANI WYOBRAŹNI ILE BRAĆ I TYLKO PSUJĄ RYNEK



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