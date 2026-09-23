Ja p------ę - takiego rzecznika to serio powinno się w dupę kopnąć. "Tak, to nie my", ale jednak 3 czarne owce się znalazło, komunikat przedstawiający zmanipulowane zdarzenie dalej wisi na stronie policji, a pan rzecznik przyznaje, że n--------h po służbie policjantów-ormowców jednak z formacji wyrzucono i nawet nie stać go na to, by powiedzieć przed kamerami, że wobec tak oczywistych dowodów (prowadzili niezależne od prokuratury postępowanie wewnętrzne, które do w-------a agresorów z Pokaż całość