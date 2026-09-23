Chory na Parkinsona napadnięty i pobity przez policjantów po cywilnemu
"Pan Mirosław został napadnięty i dotkliwie pobity na stacji benzynowej. Sprawcami okazali się policjanci. Wracamy do tej bulwersującej sprawy."paramedix
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"Pan Mirosław został napadnięty i dotkliwie pobity na stacji benzynowej. Sprawcami okazali się policjanci. Wracamy do tej bulwersującej sprawy."paramedix
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Komentarze (44)
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Jak było ze sprawą Daniela Kloca - szli w zaparte, składali przed sądem zeznania niezgodne z nagraniami zajścia. I co? Jajco. Żaden g@wno-sędzia czy prokuratorzyna nie pociągnął do odpowiedzialności nikogo kłamiącego. Został wyrzucony tylko ten, który skopał człowieka.
Podstawa tej dykty: papier wszystko przyjmie. Tam się tworzy rzeczywistość alternatywną.
Nie sa spelnione któreś z powyższych to z automatu notka, ze możliwość p---------a farmazonów przes bagiety
Nabuzowane sebixy w policji, jak im się włączy tryb bojowy niedopuszczają myśli, że mogą się mylić. Wtedy to już berserk na pełnej, a nie deeskalacja i próba rozwiązania problemu (tylko w przypadku przewagi siłowej) bo do faktycznie nafuranego
Nie przesadzili trochę z tą karą?
A ci drudzy policjanci, co puścili tych pijanych wolno po pobiciu nie mają sobie nic do zarzucenia?
Cos tu za