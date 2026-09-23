w podobnej sytuacji jestem teraz ze starszym dzieckiem. Mimo ogólnych objawów i stabilnego stanu dziecka, lekarka odmawia jakichkolwiek leków (jak np przeciwwymiotne), tylko każe jechać na SOR. Pytam po co. Po kroplówkę. Ale dziecko nie jest w żadnym stopniu odwodnione, ale widzimy się 3ci raz w ciągu 5 dni, stan się utrzymuje i faktycznie może się pogorszyć, a tu ani decyzji o leczeniu, ani o zapobieganiu, to faktycznie takim podejściem może się Pokaż całość