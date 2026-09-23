Katastrofa na SOR-ach. Lekarz rodzinny wysłał dwulatka na SOR, zamiast go leczyć
Jak relacjonuje prof. Demkow, chłopca około miesiąc wcześniej ugryzł kleszcz. Kilkanaście dni później na skórze dziecka pojawił się charakterystyczny, powiększający się rumień z przejaśnieniem w środku, czyli tzw. rumień wędrujący.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (38)
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Do szpitala
ostatnio tu pisali że trzeba po karetkę dzwonić ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
a nie czekaj , zwiekszy to ilosc etatow kwantowych- teraz zamiast 5 etatow beda wyludzac 7 etatow/kontraktow na NFZ
Gdzie w artykule jest mowa o tym, że lekarz skierował na sor?
Lekarz postąpił prawidłowo - skierował do odpowiedniego specjalisty.
Uwaga. Na zachodzie rodzinny szyje rany zaklada nowy syntetyczny gips czy wykonuje np. drobne zabiegi z zakresu chirurgii powierzchniowej- czyrak - rodzinny, kaszak- rodzinny. Leczenie cukrzycy rodzinny leczenie chorob tarczyc yrodzinny.
Polska to jednak jest bardzo bogaty kraj. Wiem- erythrema migrans - koniecznie do wojewodzkiego szpitala zakaznego. Wrastajacy paznokiec koniecznie do chirurga, panaritium do chirurga reki, cerumen
Idziesz na SOR a tam przyjmują ciebie jak klienta premium zaraz po tym jak uśmiechnięty weryfikator potwierdza, że ta wizyta to błąd lekarski i całe leczenie w wersji VIP (20K za godzinę) będzie się odbywało na koszt lekarza, który wystawił skierowanie (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)