Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Krzyknięcie na dziecko, które wbiega na ulicę i dwa zamknięte piwa w mieszkaniu - tyle wystarczy do odebrania dzieci.MarciNo75
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Krzyknięcie na dziecko, które wbiega na ulicę i dwa zamknięte piwa w mieszkaniu - tyle wystarczy do odebrania dzieci.MarciNo75
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Komentarze (286)
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Matka złapała dziecko które weszło na jezdnię (co potwierdza sama szurnięta rzecznik)
Kobiety wdały się pyskówkę, a ta emocjonalna lafirynda postanowiła użyć państwowych instytucji//wpływów i znajomości żeby się zemścić
Feminazistka sama dała doskonały argumenty czemu oderwane osoby kobiece z lewicy nie powinny być dopuszczane do władzy nad niczym
Raczej w kartonie spiętym trytytkami.
Dzieci są wykorzystywane w bezszczelny sposób do politycznych/sądowych/małżeńskich zagrywek a "Dobro dziecka" ty wyrazenie puszczane w eter by ugrać cos dla siebie.
Jest rozwód, a laska jest tak p----------a, ze az dzieciaki się jej boją i wolą być z ojcem, a taki c--j damy dzieci babie bo jak damy ojcu to ona nie będzie miala z czego płacić alimentów to panstwo będzie musiało a
Nie wiem, czy nie wypadałoby też powołać komisji do wyjaśnienia tej sytuacji. Choćby dlatego, bo samo stanowisko okazuje się,
@psiversum: niekoniecznie. mogłaby zagrać w "trudnych sprawach", albo "jerry springer show"
Kobita jest wyraźnie niezrównoważona i ma problemy psychiczne. Zdecydowanie dyskwalifikuje ją to do zajmowania takiego stanowiska.
Jestem tym wszystkim już bardzo zmęczony...a Wy?
To się w pale nie mieści.
Babka powinna być nie tylko pozbawiona funkcji publicznej, ale dostać ich dożywotni zakaz, jednocześnie pokrywając z nawiązką wszelkie koszty procesowe oraz za rozłąkę (i tu powinno być po niej jechane, do spodu).
Jest tylko jeden mały, malutki, maciupeńki problem, mianowicie ktoś jednak musi być u steru, a tutaj pojawia się u mnie szum, jak w starym telewizorze bez sygnału. Nie ma jednej osoby na scenie politycznej, której z czystym sumieniem i chęcią oddałbym swój głos.
Tu pojawia się ten problem, że do władzy i polityki pchają się ludzie z konkretnym zestawem cech, gdzie pierwiastek s-----------a jest mierzony w