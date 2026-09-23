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Raczej w kartonie spiętym trytytkami.Dzieci są wykorzystywane w bezszczelny sposób do politycznych/sądowych/małżeńskich zagrywek a "Dobro dziecka" ty wyrazenie puszczane w eter by ugrać cos dla siebie.Jest rozwód, a laska jest tak p----------a, ze az dzieciaki się jej boją i wolą być z ojcem, a taki c--j damy dzieci babie bo jak damy ojcu to ona nie będzie miala z czego płacić alimentów to panstwo będzie musiało a