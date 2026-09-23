Właśnie byłem w lidl świadkiem jak pracownik w Lidl wyrzuca z opakowan spleśniałe maliny, zamyka pojemnik, zamyka plastikowe pudełko, wkłada do kartonu i to dalej idzie na sprzedaż na sklep. Niedowierzałem, że tak można.
Lidl Maliny Pleśń
https://youtube.com/shorts/HJ2NX4G7uGo?is=rO-Mpun3QdCXNYbe
Komentarze (17)
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Tak samo lody, które są przechylone w pudełku albo straciły wzór.
maliny, borowki, truskawki splesniale
brzoskwinie jakies czarne w srodku, zginle lub nie wiem co to jest
@KingaM: Owoce się stykają.