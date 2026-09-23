Płacimy coraz więcej, dostajemy coraz mniej. Jak streaming wskrzesił piractwo
Miało być tanio, wygodnie i legalnie. Tymczasem dekadę po rewolucji VOD płacimy coraz więcej za rozdrobnioną ofertę, jakLukardio
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Miało być tanio, wygodnie i legalnie. Tymczasem dekadę po rewolucji VOD płacimy coraz więcej za rozdrobnioną ofertę, jakLukardio
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Komentarze (68)
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Ale z biegiem lat wydaje sie zmniejszac.
Kiedys bylo pelno for warezowych i torrentowych, masy serwisow z plikami.
Z dawnych pirackich czasow niewiele zostalo do dzis ;)
@eSUBA94: ale co w tym dziwnego? Szury już dawno o tym pisali i to powoli się spełnia, co masz nawet napisane w linkowanym artykule na gazeta.pl
@marlod: Za 6zł? Podziel się.
@Widur: nom.. zupełnie jak podatki, ubezpieczenia, czynsze, gaz, woda i prąd.