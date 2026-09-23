Ja rozumiem że serwisy VOD ostatnio życia nie ułatwiają i mają swoje chamskie zagrywki, ale ludzie też coś nie potrafią się ogarnąć. Bierzesz jeden serwis na miesiąc, oglądasz jakiś premierowy serial na który czekałeś, do tego zerkniesz na jakieś filmy i po miesiącu rezygnujesz. Potem bierzesz inny serwis na miesiąc, znowu oglądasz tam coś innego, po miesiącu rezygnujesz. Świat się nie zawali jeśli masz wykupionego Netflixa ale coś ciekawego się pojawi na Pokaż całość