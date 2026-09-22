Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Nowe przepisy uderzą w darmowe ogrzewan
Głównym celem reformy jest sprawiedliwszy podział kosztów, eliminacja tzw. pasożytnictwa cieplnego oraz cyfryzacja opomiarowania.OlsztynN
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Głównym celem reformy jest sprawiedliwszy podział kosztów, eliminacja tzw. pasożytnictwa cieplnego oraz cyfryzacja opomiarowania.OlsztynN
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Komentarze (241)
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@Bijelodugme: to nie jest prawda, bo gdyby nie było sąsiada, tylko ściana zewnętrzna, to i tak by miał zimniej i by musiał bardziej grzać. Nie byłeś zbyt bystry z fizyki co?
I te zasady niewiele wspólnego mają z lewactwem. Wynika ona z zasad życia w wielopoziomowych obiektach.
Skup się i przeczytaj jeszcze raz że zrozumieniem.
Przyjezdza bialorusin do Polski i zonk ze mozna inaczej.
Ludzie co maja porsche wcale nie wylewaja wachy do sciekow tylko dlatego ze ich mniej boli jej cena niz kogos przecietnego.
@mmmmmmmmmmmmmm: Według mnie to całkiem zabawne, że zanim nadeszły zalecenia z piekła, jakieś 6 lat temu w radiu nadawali reklamy (oprócz innych debilnych o karpiach i pomarańczach), że najzdrowiej to żeby w domu było właśnie 18-19 stopni. Normalna reklama że jakieś dziecko coś tam kwęka a zaradna matka ustawia kaloryfer tak żeby było właśnie tyle i żyli długo i szczęśliwie.
No ale się czerwone diabły połapały, że z takiego
@Bartholomew: ja zimą mam jakieś 19-20 stopni max bez grzania i
Jaka temperatura jest uznawana za standardową, która powinna być w mieszkaniu?!
Z tego co wiem to nie można normalnie zakręcić grzejników pokrętłem bo tam jest termostat a nie zwykły zawór. Zawsze będą się włączać jeżeli temp spadnie poniżej określonej.
Jedno jest jednak pewne znając moją spółdzielnie mieszkaniową. Nikt mniej nie zapłaci, a wszyscy zapłacimy trochę więcej :)
Mogę mieć odkręcone na maksa, a wystarczy, że na dworze będzie 5 stopni to kaloryfery będą ledwie ciepłe. Dopiero jak spadnie poniżej 0 to zaczyna kotłować mocniej. Więc jakby mi było zimno przy