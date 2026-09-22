Niestety niewiele, ale po kolei. W ramach pracy nad naszą grą komputerową postanowiłem zrobić mały eksperyment na reddicie i 3 dni temu, w rocznicę wystawienia się przez niego podczas jednej z warszawskich łapanek, opublikowałem jego historię na dwóch największych kanałach w Polsce oraz w Niemczech - r/Polska oraz r/de .

W Polsce jednego z największych bohaterów II wojny światowej nie trzeba nikomu przedstawiać, więc spytałem dlaczego jego historia nie jest rozpoznawalna na całym świecie. Ku mojemu zaskoczeniu, większość redditowców wskazało na fakt, że Pilecki nie był Ż...ymianinem.

Na niemieckim reddicie postanowiłem zadać pytanie inaczej - czy w ogóle kiedykolwiek o nim słyszeliście? I niestety, pomimo ogólnego podziwu dla jego osoby i wręcz zawstydzenia, prawie wszyscy przyznali się, że jest to dla nich zupełnie nowa historia. Pojedyncze osoby znają dzięki grupie Sabaton lub z innych, niestety przypadkowych źródeł.



Aktualnie próbuję dotrzeć do jeszcze innych subredditów, aby sprawdzić ich wiedzę oraz żeby jak najwięcej osób usłyszało o naszym narodowym bohaterze, z którego naprawdę jednoznacznie można być dumnym. Póki co, poza Polakami mało kto o nim słyszał. Jednocześnie każdy jest w ogromnym szoku i pełen podziwu dla jego postawy i dokonań.



Jesteście ciekawi co pisali Niemcy? Przetłumaczyłem Wam pojedyncze posty: