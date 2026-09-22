Open source'owy anty-ransomware dla Linuksa (Rust + eBPF). Wykrywa masowe szyfro
Mireczki, krótka piłka ( ʖ ) Talus podpina się pod syscalle (openat, execve, unlink) przez eBPF, liczy otwarcia plików per proces w przesuwnym oknie i jak przekroczy próg wysyła SIGKILL szyfrującemu procesowi. Bez sygnatur, bez modułu j---a, jeden binarny plik ~2 MB. Do tego podgląd połącbartoszhshsh
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Komentarze (28)
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@Silvia_Torque: Przecież standardowy moduł SELinux (Security-Enhanced Linux) tak działa. Aktywny chyba w każdej nowej dystrybucji. Możesz zdefiniować dokładnie który proces ma dostęp do którego pliku (czyli też urządzenia takiego jak GPU). Listy, wyrażenia regularne, polityki cokolwiek chcesz. Jak chcesz to dostaniesz info w logach że proces próbował, nie wiem czy można go za
Czy to ma bardziej chronić zasoby udostępniane z Linuksa innym systemom?
W jaki sposób to symuluje ransomware? Podobną aktywność wykonuje cokolwiek kopiujące katalog.