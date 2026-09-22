koncepcyjnie solidne (eBPF + kernel-level to dobry kierunek), ale sama heurystyka detekcji jest prymitywna i trywialna do obejścia przez każde realne ransomware zaprojektowane z myślą o unikaniu rate-based EDR. Jako projekt do zabawy/nauki eBPF — ciekawy. Jako realna linia obrony na produkcji — nie polegałbym na tym jako jedynej warstwie