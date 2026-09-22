Ale pierdzielenie. Jak się pracuje na kontrakcie w prywatnym szpitalu po 220h to jest 12-14k brutto - zapłać ZUS, podatek, księgową, nie miej urlopu to przy płaceniu normalnego ZUS zostaje 7-9k netto. Faktycznie zajebista kasa. Nie wiem kto pisze te artykuły. Wg siatki płac na umowie o pracę magister dostaje ok 6,5-7k netto, ustawa jest rak skonstruowana że mając specjalizację powinno się zarabiać 8k netto ale szpital nie musi tego honorować. Jasne, Pokaż całość