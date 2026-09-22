Pielęgniarstwo to nowe IT. "Tam są pieniądze"
Z zazdrością patrzyłam na koleżanki ze szkoły, które poszły na pielęgniarstwo. Pracują w szpitalach i przychodniach, mogą dorabiać na zleceniach - mówi Kasia. Do niedawna pracowała w banku, ale z radością zamieniła Excela na strzykawkę. Nie żałuje. Osób takich jak Kasia jest coraz więcej.BlackpillMonster
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Komentarze (48)
najlepsze
xD
Masz wyobrażenie sprzed lat. Nie ma mortadeli, są normalne posiłki. I to nie jest zadaniem pielęgniarek.