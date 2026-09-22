Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku mazowieccy policjanci przeszukali jeden z domów w Mławie. Zabezpieczyli tam m.in. nośniki danych, w tym telefony a także dokumenty. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 47-letnią kobietę, która została osadzona w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.