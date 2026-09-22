Matka Bartosza G. zatrzymana. Szokujący zwrot w sprawie Mai z Mławy
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku mazowieccy policjanci przeszukali jeden z domów w Mławie. Zabezpieczyli tam m.in. nośniki danych, w tym telefony a także dokumenty. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 47-letnią kobietę, która została osadzona w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.musze_miec_konto_zeby_widziec
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Komentarze (48)
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Mocno powalona sprawa i sporo patusow, w tym bogatych w niej.
ci śledczy to w ogóle mało wiedzą
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@HuGho: nadzór? Za stworzenie potwora powinna dostać taką samą karę jak on a dodatkowo za to co odwalała już po zbrodni powinna dostać więcej