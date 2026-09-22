Horror w Sky Tower. 36-latka godzinami leżała w gorącym jacuzzi
Horror w Sky Tower. Podczas wieczornej imprezy kobieta zmarła w gorącym jacuzzi. Jej ciało odkryto po kilku godzinach.ewag05
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Horror w Sky Tower. Podczas wieczornej imprezy kobieta zmarła w gorącym jacuzzi. Jej ciało odkryto po kilku godzinach.ewag05
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (67)
najlepsze
do zupy trupniku, makaronu?
@robert-kuzba: gotowałeś kiedyś rosół? Podpowiem, że mięso się w nim nie rozpuszcza, a tym bardziej kości.