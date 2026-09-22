Zawsze bawi - przecież można było napisać prostymi słowami - stawka godzinowa to maksymalnie to tyle i tyle.



Ale nie - u nas jest że 4 miesiące poprzedzające jeśli była pełnia księżyca .. nie dotyczy umów sekundowych i godzinnych oraz nagrod co kwadrans chyba że ustawodawca doliczy 12 % rycztalu względu minimalnej pensji jeżozwierza himalajskiego.