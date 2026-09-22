Reforma ochrony zdrowia z nowymi furtkami. Limit płac tak, ale nie miesięczny
Na posiedzenie rządu trafiły projekty po korektach wprowadzonych w ramach konsultacji publicznych . Miesięczne limity wynagrodzeń mają dotyczyć średniej z czterech miesięcy - to jedna z wprowadzonych zmian. Do maksymalnych wynagrodzeń nie będą się wliczać natomiast: nagroda jubileuszowa, wyairaG
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Komentarze (14)
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A najbardziej nienawidzą tych z nich, którzy nie są tak zdegenerowani.
Na zachodzie czyli gdzie?
Ale nie - u nas jest że 4 miesiące poprzedzające jeśli była pełnia księżyca .. nie dotyczy umów sekundowych i godzinnych oraz nagrod co kwadrans chyba że ustawodawca doliczy 12 % rycztalu względu minimalnej pensji jeżozwierza himalajskiego.