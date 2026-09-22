Wywóz śmieci podrożeje. Samorządy chcą podwyżki do 80 zł mies.
Koszt wywozu śmieci systematycznie rośnie z roku na rok. Choć rządzący nieustannie obiecują zmiany, zamiast ulg szykuje się bolesny drenaż portfeli. Jeżeli czarny scenariusz branży wejdzie w życie, czteroosobowa rodzina zapłaci za wywóz śmieci niemal 4 000 PLN rocznie. Jak system komunalny zamieniłFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 320
- Odpowiedz
Komentarze (320)
najlepsze
@Szu-: To nie wszystko, zaraz będą otagowane torby na śmieci :D
U mnie od kwietnia weszła podwyżka z 60 na 85 zł.
To jest takie proste, Wy jak zwykle robicie wielkie problemy
A moglem kuzwa od poczatku nikogo oprocz siebie nie zglaszac to zapomnialem ze bedac uczciwym zostaniesz w------y w dupsko
I mnie tez 50 zl na ten moment, p--------y remondis
@Aleale2: surowiec to wylądował właśnie w butelkomatach
Śmieci należy wyrzucać pod mieszkania i domy politykom związanym z popis i ich rodzinom.
Zasiali to niech zbierają.
Jeśli POPiS nie poleci za to przy najbliższych wyborach to kończę. Polacy nie zasługują na świadomość i lepszy kraj.