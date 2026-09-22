U mnie już kosztuje 50 zł/os. Przy uczciwie 4 osobach w domu byłoby to 200 zł, za jeden miesiąc za śmieci. Po podwyżce do 80 zł to 320 zł, to by prawie połowa czynszu była, za same śmieci xDDD Znów zacznie, a właściwie już się zaczęło i tylko się pogłębi kombinowanie. Las albo zgłoszenie tylko jednej osoby zamiast czterech.