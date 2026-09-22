Zaproponował 200 zł. Policjant: "Ale to nie do mnie tak, do mnie nie"
Zwykła kontrola drogowa pod Wrocławiem zakończyła się zatrzymaniem i zarzutami prokuratorskimi dla 69-letniego motocyklisty. Mężczyzna, próbując uniknąć kary za przekroczenie prędkości, zaoferował policjantom łapówkę.Darekson
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Dz8dek juz wie ze sa kamery
@szczekacz666: a to jest zakaz trzymania banknotów w plastiku od dowodu?
Większym problemem jest to, że nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu, i większość tego nie robi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@szczekacz666: @PuchaczLesny
to w cale nie jest smieszne. Kiedys mialem wlazona kase przy wyjezdzie za granice. Wiecie te czasy gdy gotoweczke sie mialo z kantoru wyplacona itp. Wlozelem je do swojeo paszportu i taki podalem pogranicznikowi. ZApytal sie czy ja cos sugeruje a ja zenie bo co, no bo dalem mu kase. A aja jaka kase to moja kasa oddawac. Ale
Chłop stracił nawet te 200 zł na nieudaną łapówkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)