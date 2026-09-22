170 tysięcy zł. odprawy dla górników. Pracodawca pomaga w znalezieniu nowej prac
Ponad 3,3 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) skorzystało już z instrumentów osłonowych, które mają pomóc przejść spółce przez okres redukcji zatrudnienia. Około 3,6 tys. osób może skorzystać z osłon finansowanych przez budżet państwa. Wówczas jednorazowa odprawa wynosi 170 tys. zł.FXMAG
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Komentarze (27)
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Zwykły pracownik u prywaciarza musi być na stanowisku gotowy do pracy o szóstej, 15 minut przerwy i tak do 14.
@Jaro666: kurla moglem w 22 jeszcze isc
Czasem wręcz państwo dopłacało do budowy fabryki dla tej "prywatnej firmy". https://oko.press/rzad-daje-mercedesowi-81-mln
A tutaj ?
Witam panie górnik, zamykamy panu zakład za 10miesiecy, masz tu super odprawę i znajdziemy panu nową pracę xd