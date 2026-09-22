170 tys. brutto z naszych pieniędzy, oczywiście. Dla porównania: w mojej firmie Stellantis ludzie dostawali podobne odprawy, ale na rękę (czyli netto) w zależności od stażu pracy. Ci z najdłuższym stażem na stanowiskach zwykłego robola dostawali również 170–180 tys. Napomknę jednak, że Stellantis to firma prywatna, więc nikt tutaj nie drenował pieniędzy podatnika. Ot, taka ciekawostka.