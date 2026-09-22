63 proc. Polaków uważa się za klasę średnią. Spora część przecenia swój status
63 proc. uczestników badania LiveCareer uważa się za klasę średnią, choć w przyjętym przedziale dochodowym mieści się 45 proc. ankietowanych. 12 proc. badanych osiąga dochody odpowiadające wyższej części klasy średniej, od 8936 do 14 490 zł brutto na osobę w gospodarstwie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (103)
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Dokladnie to widzi Zandberg patrzac na kazdego kto zarabia 10k netto.
- kredo na nierucha na lichwiarskich warunkach
- stary passat po Niemcu albo bilet roczny na zbiorkom
- brak rozrywek, które wymagają większego nakładu pieniędzy
- tyranie wyłącznie na podstawowe potrzeby
traktuje się ludzi jako wyższą klasę średnią.
Naukowiec PAN zarabiając niewiele ponad minimalną JEST klasą średnią. Janusz biznesu, oderwany granatem od pługa który wyzyskuje pracowników i stać go na jaguara klasą średnią NIE JEST
@thorgoth: Nie jest, jest biednym specjalistą w jakiejś dziedzinie.
A bieda ta powoduje, ze jest totalnie niedoinformowany i nieobyty ze wzglednie "przecietnymi" w skali swiata, rzeczami.
@Thorand: Możesz to domknąć tak:
Klasa średnia w swoim klasycznym znaczeniu faktycznie kojarzyła się z większą stabilnością i majątkiem, a nie tylko z tym, że dwie osoby mają pracę. Dzisiaj spora część tego majątku i kapitału została skoncentrowana wyżej, przez co dawna klasa średnia coraz
I to wszystko już ze spłaconym kredytem.
A stałe zarobki na miesiąc to najmniej 15k netto dla mnie i drugie tyle dla żony.
@Opryskus69: mało. Nie zrobisz tego co opisałeś wyżej za taką kasę i raczej chodziło Ci o kwotę która zostaje po odliczeniu wszystkich podatków. Co i tak jest śmiesznie niską kwotą.
- jedzenie na mieście
- wyjazdy zagraniczne 2 razy do roku (narty w Alpach, drink z parasolką pod palmami latem)
- auto nowe z salonu
- mieszkanie własne za gotówkę
- city breaki
Bo definiowanie klasy średniej w taki sposób, że zaczyna się ona od 75% mediany wynagrodzeń jest oderwane od rzeczywistości, a nawet powiedziałbym, że zwyczajnie kretyńskie. W polskich warunkach to by oznaczało, że zarabianie paru stów na rękę ponad minimalną krajową już czyni z ciebie klasę średnią XD