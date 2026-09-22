Wynika z tego że przeczuwał co się święci skoro wszystko zostało ukryte. Loginów do giełdy weex im nie poda. Ciekawe czy służby mogą go zmusić aby podał hasła do konta na giełdzie weex albo z jwgo komputerów zalogować się na giełdzie i przelać środki jako zabezpieczenie.

Każdy wie że miał konto na Weexie i tam codziennie grał do ostatniej chwili wrzucał screeny na grupie z longów i shortów