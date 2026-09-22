Nad Rafałem Zaorskim zawisła groźba więzienia. Zabezpieczono 8 tys. zł.
Dokładnie 8 tys. zł. Tyle prokuraturze udało się zabezpieczyć na majątku Rafała Zaorskiego, spekulanta, który dwa lata temu sprzedał apartament w Złotej 44 za prawie 30 mln zł. Areszt w sprawie Zondacrypto to najpoważniejszy, ale nie pierwszy kłopot "króla polskich spekulantów".Hahaharry
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Komentarze (45)
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Każdy wie że miał konto na Weexie i tam codziennie grał do ostatniej chwili wrzucał screeny na grupie z longów i shortów