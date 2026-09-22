Jeli masz g---o do powiedzenia w wideo, które zamierzasz zamieścić w Internecie to:



*nie nagrywaj

*nie schowaj telefon do plecaka, jeśli masz takowy ze sobą, żeby trudniej było go wyjąć

*jeśli wciąż korci cię, by zamieścić swoje wynurzenia w Internecie w postaci rolki na tiktoku /fb /insta, rozjeb telefon o chodnik i dla pewności połam go na pół stając na nim

*skoro bardziej niż innego człowieka (w tym wypadku faceta) wolisz spotkać Pokaż całość