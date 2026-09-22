"Nie bądź cringem, nie podchodź nie zagaduj"
Kobieta wyszła z dużym apelem do mężczyzn. Prosi ich, aby nie robili z siebie creepów i nie rozmawiali do kobiet na szlaku.Dawid_Kwlk
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Kobieta wyszła z dużym apelem do mężczyzn. Prosi ich, aby nie robili z siebie creepów i nie rozmawiali do kobiet na szlaku.Dawid_Kwlk
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Komentarze (171)
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@outdust: witamy w kukoldystanie
@outdust: Pewnie do brzydkich zagadują same dziwolągi
Edit: krindżowe to jest jej bluzganie. Nie, słoneczko, nie jesteś wtedy "silna", jesteś k---a żenująca.
W USA już są na etapie płaczu, że nikt nie zagaduje.
My sobie jeszcze parę lat poczekamy.
Śmiesznie.
https://youtu.be/HAq9Ly5HAAY
Jest też taka co to się w Stanbule czuje bezpieczniej niż w Polsce.
Nawet taka co w Indiach się bezpieczniej niż w Polsce czuje xD
Macierz p-------a polecam każdemu.
one są od tego uzależnione
@KingaM: też mam ten problem, tylko gorzej, bo do mnie baby w sklepach często mówią proszę i dziękuję, czasem zdarzy się też "do widzenia". WTF, ja tylko chcę zrobić zakupy, nie szukam tam przyjaźni xD
@mam_kosmate_mysli: w sensie: udrażniaczem do rur.. odpływy... kanalizacji, czułem się tak przedmiotowo :(
*nie nagrywaj
*nie schowaj telefon do plecaka, jeśli masz takowy ze sobą, żeby trudniej było go wyjąć
*jeśli wciąż korci cię, by zamieścić swoje wynurzenia w Internecie w postaci rolki na tiktoku /fb /insta, rozjeb telefon o chodnik i dla pewności połam go na pół stając na nim
*skoro bardziej niż innego człowieka (w tym wypadku faceta) wolisz spotkać
Nie. Najpierw wolno i nie patrząc zwierzęciu w oczy cofasz się będąc przodem do zwierzęcia - zadziała w 90% przypadków. Krzyczysz i próbujedz odstraszyć dopiero gdy zwierzę widząc Cię zbliża się
może właśnie frustrowały ją pytania typu "co byś zrobiła jakbyś przez jeden dzień była człowiekiem" xD
A c--a wcale tak dużo nie kosztuje. Ktoś bawi się w tranzakcje na całe życie, kiedy można to mieć na godzinę, z wszelkimi zaletami, a bez wad kontraktu długoterminowego.