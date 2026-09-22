Oglądam Perspektywę od początku. Czasami rzeczywiście przesadza, jest mocno subiektywny, ale w większości przypadków ma rację. Mi, zwykłemu Kowalskiemu, nie przyszłoby do głowy pomyśleć o tym, o czym on mówi w swoich filmikach. Ocenia nieruchomości - czasami - niebotycznych, astronomicznych kwotach (słynne: skąd cena? z sufitu!), ale obarczone licznymi wadami, a często wręcz do generalnego remontu. I mówi dlaczego, punkt po punkcie. Rozumiem, że wielu osobom może się to nie podobać, ale Pokaż całość