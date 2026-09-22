Właściciel i pośrednik grożą sądem za recenzję oferty
Komu przeszkadzała recenzja domu ze schodami Versace w Gdańsku? Na tyle, że dostałem oficjalne wezwanie do usunięcia filmu wraz z zapowiedzią dalszych kroków prawnych. W tym odcinku sprawdzamy punkt po punkcie, czego żądają właścicielka nieruchomości i agencja oraz na czym opierają swoje zarzuty.pan_koracz
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Komentarze (26)
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@mareksa666: od kiedy flipper to przedsiębiorca? to krętacz który unika płacenia uczciwie podatków
w sumie jak deweloper
@NightFalcon: w rozkradanie państwa ( ͡° ʖ̯ ͡°)