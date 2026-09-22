Kilka lat pracy nad aplikacją wspomagającą podejmowanie decyzji. Autorski model inspirowany hipotezą Penrose’a–Hameroffa, analiza koherencji i wieloetapowa weryfikacja rozstrzygnięcia. Dziś udostępniam wersję finalną. W komentarzach chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Rzuciłem etat w korpo. Dziś udostępniam autorski silnik kwantowo-kognitywny
https://czy-to-juz.netlify.app/ Kilka lat pracy nad aplikacją wspomagającą podejmowanie decyzji. Autorski model inspirowany hipotezą PenroseaHameroffa, analiza koherencji i wieloetapowa weryfikacja rozstrzygnięcia. Dziś udostępniam wersję finalną. W komentarzach chętnie odpowiem na wszystkie pytanTrampoliniusz-Pompka
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Komentarze (104)
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Przeniosłem hiperadaptozę poza główną pętlę koherencji i zastosowałem adaptacyjne wygaszanie sprzężeń zwrotnych. Otulina stabilizuje się jeszcze przed przejściem fazowym, więc nie ciągnie za sobą całego tensora.
Został tylko problem obserwatora, bo jeśli użytkownik za bardzo chce, żeby wyszło "tak", mielina zaczyna się lokalnie zagęszczać. Stąd częsta potrzeba kalibracji czerwoną kropką. Na innych testach wzrokowych wyniki były obiecujące, ale często wyłącznie po myśli użytkownika.
Gratuluję autorowi i współczuję wszystkim, którzy zakopali. Nie dojrzeli biedacy do wymaganego poziomu koherencji kwantowej!
@rudolf: Nie trzeba dojrzewać. Wystarczy wypić tyle, ile zalecają lekarze: 3.5l dziennie. Wtedy mój mózg i Multiwszechświat to jedno i to samo.
Weźcie to schowajcie przed Gawkowskim to wykopię.
Podlaskiej Wsi
Pakiet pomocowy xDDDDDDD
Tymczasem aplikacja pomagająca w podejmowaniu decyzji:
@PepikPL: właściwie to jakieś pół godziny :P
@reszta_z_potomstwa_kobiety: Ja już wiem czym wykopki potrząsają w zanadrzu
Np. nie wiesz czy jesteś już głodny, czy jeszcze aż tak nie jesteś - zadajesz sobie to pytanie, włączasz program - on wykonuje obliczenia i odczyty z kwantowo-kognitywnej warstwy falowania tła i daje ci najlepszą możliwą odpowiedź.
Nie no, jak na apkę od prokrastynacji to całkiem szybko zeszło. (ʘ‿ʘ)