Zapłaciła kartą za rogalika. W pole napiwek wpisała PIN
Zwykły zakup w piekarni na dworcu w szwajcarskim Winterthur zakończył się rachunkiem na 1612 franków dla seniorkiPawery1
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Zwykły zakup w piekarni na dworcu w szwajcarskim Winterthur zakończył się rachunkiem na 1612 franków dla seniorkiPawery1
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Komentarze (40)
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@isiaczek: w samoobsługowych już jest ( ͡° ͜ʖ ͡°)
PS: Najlepsze
Wyszło tylko dlatego że ktoś się pomylił i wpisał nieproporcjonalnie dużo.... co za przypadek :P
Ale szczytem są napiwki w kasach samoobsługowych (chyba póki co nadal tylko w USA).