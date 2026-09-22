Te kureskie terminale z opcją wyboru napiwku to pierwszy raz zobaczyłem w Austrii w tym roku. Możesz sobie wybrać dopłatę do rachunku od 10-50%. Ewentualnie można zaokrąglić rachunek do równego ojro. Szok, a jak klikniesz "bez napiwku", który jest ukryty na samym dole terminala, to gapią się na ciebie jak na złodzieja.