Sony rezygnuje z płyt. Microsoft właśnie pyta graczy, czy Xbox ma je zachować
Microsoft najwyraźniej chce dokładnie sprawdzić, czego gracze oczekują od następnej generacji Xboxa.ochucki
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Microsoft najwyraźniej chce dokładnie sprawdzić, czego gracze oczekują od następnej generacji Xboxa.ochucki
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Komentarze (57)
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...a to samo czeka was, gdy odejdziecie od gotówki...
@Krynioslaw: takie przypominanie nic nie daje. Społeczeństwo ma to gdzieś, a wręczy wyzywają nas od foliarzy. Normiki to idioci. Widocznie chcą mieć nałożone chomąto.
@Krynioslaw: tego najbardziej nie czaję. Ludzie po 100 cali TV kupują - HDRy, systemy atmos certified, szmery bajery i odpalają na tym kaleki streaming z wykastrowany bitrate xD
Sony strzeliło sobie w stopę i jak dobrze pójdzie odstrzeliwując sobie pół d.py, wystarczy tylko wykorzystać okazję ale oni się zastanawiają czy nie wyjdą lepiej finansowo na [nieformalnej] zmowie rynkowej i pogorszeniu wszystkich znaczących produktów w sektorze nawet podnosząc zyski (ucinanie używek i model subskrypcyjny).
... Więc pytanie: Co konsumenci mogą zrobić w obronie swoich interesów??
niestety sa na to za glupi i pewnie w nastepnej werji xboxa tez zrezygnuja z plyut, nic nie ugraja i w efekcie przerżną kolejna generacje xD