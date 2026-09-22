prawda jest taka że microsoft też chętnie zaorałby fizycznie nośniki, ale przy tym co odwala Sony, to po prostu korzystają sobie z darmowego miejsca na PR. może i nawet odroczą na jakiś czas decyzję o rezygnacji z płyt, jeżeli korposzczury wyliczą że im się to opłaci. tak czy tak temat będzie wracał