Zaraz mnie tu zlinczujecie, ale ja bym chciał taką mikro kawalerkę. Czasem odczuwam silną potrzebę zamknięcia się w piwnicy sam ze sobą i książkami. Jakby mi tak ktoś pozwolił w takiej mikro kawalerkę spędzić urlop, czasem weekend. Czasem muzyki głośniej posłuchać. Jakby się do tej kawalerki zmieścił komputer, dwa monitory, biurko, trochę książek, głośnik i lutownica, łóżko, kibel, prysznic jakaś lodówka i płyta indukcyjna. Mnie styknie.