Rząd chce zablokować mikrokawalerki. Deweloperzy protestują
Projekt UD312 ma ograniczyć możliwość wyodrębniania lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego, wykorzystywaną m.in. przy mikroapartamentach. Branża deweloperów ostrzega przed skutkami dla legalnych aparthoteli, ale deklaruje, że wspiera walkę z lokalami usługowymi sprzedawanymi jako mieszkania.Skarbiec_Biz
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Komentarze (37)
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@WOparachAbsurdu: kapitaliści ( ͡° ͜ʖ ͡°)
matematyke zostawiam Wam, do tego na tych mikrusach latwiej uplynic inwestorom pod Airbnb, bookingi etc
do tego apart hotele nie musza przestrzegac szeregu przepisow przeciwpozarowych
@say-my-name: Przez Pełczyńską, bez Pełczyńskiej pewnie by przeszło.
No bo co? Nie wiedzieli, że to szkodliwe? Jeśli nie wiedzieli to są głupi, a jesli wiedzieli, to skorumpowani. Innej opcji nie ma.
noshitsherlock.jpg, ciekawe czy rada wpadła na pomysł, że właśnie taki jest cel
- górnictwem
- 800+ bez kryterium dochodowego
-niepłacącymi najemcami, których chroni prawo
-prawami mężczyzn - zaprzeczenie ojcostwa, opieka, wiek emerytalny
-pijakami jeżdżącymi po odebraniu PJ