Właśnie w Polsce to jest chore, że jak powodujesz drobną kolizję, to dostajesz minimum 1000 zł kary. Jeśli spowodujesz kolizję z "lekkimi" obrażeniami to mandat minimum 1500 zł. Ale jak spowodujesz sprawę kwalifikowaną jako wypadek, obrażenia są już poważniejsze, sprawa staje się przestępstwem, to bardzo często kończy się na warunkowym umorzeniu postępowania, "bo to była chwila nieuwagi" i sprawca nie ponosi realnie żadnych konsekwencji. W rezultacie bardziej uciążliwe dla sprawcy bywa spowodowanie Pokaż całość