Możesz kogoś przejechać, wsadzić do szpitala powyżej 7 dni a prokurator
poprosi żeby Cię uniewinnić. Wystaczy być znanym i prokutator powie "podejrzany posiada pozytywne właściwości i warunki osobiste." I aż 5 tyś zł odszkodowania - dobrze że ofiara nie musiła gwiazdorowi zapłacić za stresDragonlfy
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Komentarze (9)
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Gównoburza tylko dlatego, że gość jest znaną mordą w telewizji i plebs chce go spalić na stosie.
- wypadek wyglądał tak, że motocyklista z---------ł ponad 100km/h w zabudowanym, a Milwiw-Baron zmieniał pasy i nieumyślnie zajechał mu droge, zahaczając go prawym przodem swojego auta. W takiej sytuacji polskie prawo drogowe przewiduje, że moto dostaje kare za prędkość, a kierowca osobówki za samo zdarzenie i dokładnie to tu zaszło
- Milwiw-Baron od razu
Fikoł jak każdy inny.
Ale to są tylko osobiste odczucia prokuratora.