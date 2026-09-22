mediana zarobków w Finlandii to 3615 euro brutto miesięcznie, z czego jest ok 30% podatków, czyli 2530,5 euro, co daje po kursie euro 4.35 kwote ok 11 000 zł. Przy cenie paliwa 12 zł/litr daje to nam za jedna przeciętną wypłate 917 litrów paliwa. Polak zarabia przeciętnie 7530,45 zł (ok. 5460 zł netto) przy cenie 8 zł za litr daje nam za jedna wypłate 682 litrów paliwa. Co oznacza ze przciętnego fina Pokaż całość