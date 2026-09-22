Finowie płacą ponad 12zł za litr paliwa. Rząd jest bezradny
Na kryzys na rynkach paliw nakładają się utrzymywane od wielu lat wysokie podatki. Rząd jednak nie zamierza ich obniżać z powodu deficytu. Programów socjalnych tym bardziej nie obniży, bo ludzie przywykli do świadczeń. Bezrobocie ponad 16%, bo nie opłaca się pracować, zasiłek wyższy.dict
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Komentarze (79)
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Szkoda tylko, że średnia krajowa w Finlandii to 4500 euro a w Polsce 1500 euro.
Już mi ulżyło!
Dalej jest to lepiej niż w Polsce, ale szału już nie robi.
@glosrozsadkuwzalewieszamba: A jaki p------y język... No i kacapy blisko.
@glosrozsadkuwzalewieszamba: pewnie dlatego zawsze na szczycie indexów jakości życia ( ͡° ͜ʖ ͡°)