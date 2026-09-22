Ursynów ma dość szczekania i wycia. Psy zaczynają być uciążliwe.
Wielogodzinne szczekanie, wycie na balkonach i psie "koncerty" podczas spacerów. Mieszkańcy osiedla spółdzielni "Przy Metrze" na Ursynowie mają dość.stop_agresji_psow
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Komentarze (212)
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@McDonaldsTrump: Tłumaczyło się to wam milion razy. Ludzie mają uczulenia, ludzie chcą spać, ludzie nie lubią gówna wszędzie i tego że nawet śnieg nie może poleżeć 5 minut żeby nie zrobiła się żółta aleja, codziennie są pogryzienia ludzie dramaty, ludzie nie chcą jeść razem z psami a ochacie je wszędzie, ludziom się nie podoba że wasze zasrane o śmierdzące kunde ocierają się
Dziecko nie zasra całego trawnika, nie będzie szczekało 10 godzin na całe osiedle, nie zaszczy wszystkiego, nie zasmrodzi windy samą swoją obecnością, nikogo nie pogryzie, nie ubrudzi komuś ubrań, nikt nie ma uczulenia na dzieci, ani traumy z nimi związanej.
I jest dzieckiem, a nie głupim, nikomu niepotrzebnym, zasranym psem.
(W wypowiedzi zawarty jest sarkazm, j$bac psiarzy)
Co.to jest w ogóle za idiotyczny argument "ludzie są niebezpieczniejsi od psów"? Ty jeszcze masz czelność innych wyzywać od idiotów i debili?
Dlatego psiarze są tacy jebnięci, bo wydaje im się, że czymś zasłużyli na przywiązanie psa. A tak nie jest.
https://wiadomosci.wp.pl/sad-nakazal-pozbyc-sie-psa-bo-szczeka-kuriozalny-wyrok-sadu-6187004072883841a
W 2017 roku pisali, że to kuriozalny wyrok a w 2026 jest to realny problem, z którym należy walczyć.
No tylko jeszcze i pokrzywdzony i pchlarz muszą dożyć końca procesu, który w tym kraju może trwać dosyć długo.
@Antracytowy_Janusz:
dziwne, popierasz ten wyrok? Przeciez ten pies byl tam wczesniej, niz nowy wlasciciel, ktoremu cos nie pasowalo xD
A przeciez na wypoku caly czas powtarzaja, ze trzeba sie dostosowac do zastanego otoczenia - bo ono bylo wczesniej xD
Niestety nie widać aby ktokolwiek chciał się tym zająć na poważnie, chociażby od zakazu trzymania więcej niż jednego psa w mieszkaniu (widzę ananasów na osiedlu co mają trzy wielkie w swoim apartamencie 50m2) i najlepiej jak przy krótkoterminowym możliwość zakazu