Uciązliwe ujadanie psa jest jak rycie mózgu....ludzie są powaleni z tymi psami. Dziecko poryczy 10-15 min i się zmęczy, a pies potrafi ujadac kilka godzin z małymi przerwami to jest jak tortury. A najlepsze jak na forach osiedlowych ktoś zwróci uwagę to zaraz wysyb bab (tak bab tylko) że piesek sie pewnie stresuje i ma lęk separacyjny - a co mnie to kurna obchodzi..... to go zabierajcie ze sobą albo zapewnijcie opiekię Pokaż całość