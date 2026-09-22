Jak tego nie zmienią to obecni 40+ latkowie którzy często za młodu pracowali na śmieciowych i kapitału nie uzbierają na minimalną ledwo co dostaną ją za staż pracy (tylko co niektórzy) bo potrzeba 20/25 lat na pełnym etacie, wyjda na ulicę kiedyś, jak taki hindus, ukrainiec czy tam inny po kilku dniach pracy tutaj dostanie dopłatę do minimalnej polskiej a u siebie na miejscu dostał by max 200zł. Ale przedstawi lewy świstek Pokaż całość