Chcą ukrócić "turystykę emerytalną". Zmiany w minimalnej emeryturze
W Sejmie złożono projekt poselski, który ma zmienić zasady wypłat minimalnych emerytur. Nie dla darmozjadów bez kapitału.Cecebumbum
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W Sejmie złożono projekt poselski, który ma zmienić zasady wypłat minimalnych emerytur. Nie dla darmozjadów bez kapitału.Cecebumbum
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Komentarze (76)
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@JoBackManhorse: Pa na to
https://wykop.pl/link/7695441/doplacimy-do-emerytur-dla-hindusow-ta-umowa-juz-czeka
Ten rząd nas zatopi.
Dopłacimy do emerytur dla Hindusów? Ta umowa już czeka
Tyle kasy musi uzbierać na ZUS - jajmie to dobrych parę lat na pewno ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wystarczy to wywalić i sie problem rozwiąze sam
Nawet jak zaliczą lata przepracowane w kraju podochodzenia, to wypłaca się tam emerytury proporcjonalnie, czy jakieś grosze. U nas jak trafnie zauważyłeś, już po jednej składce przysługuje emerytura minimalna, do której Polacy dopłacają ok.
Polska emerytura dla Brazylijczyków. Rząd szykuje umowę
@Massad: mozesz ja wyrobic w innym kraju i emerytura przysługuje po 1 skladce ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
tylko w Polsce tak jest
@chciwykrasnolud: Brawo! Właśnie obaliłeś tezę, którą nikt nie sformułował XD
I emeryturę liczoną na podstawie zarobków a nie odprowadzonych składek jak robione jest w niektórych państwowych uprzywilejowanych branżach.
Spokojnie, rating już nam obniżyli. Skończy się głębokimi cięciami, pałowaniem roszczeniowej hołoty a na darmozjadów będzie czekał karton na ulicy.