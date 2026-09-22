Skandal w Polskiej Akademii Nauk. Prezes poszedł do prokuratury
Co działo się z publicznymi pieniędzmi w Ogrodzie Botanicznym PAN w podwarszawskim Powsinie? Z wewnętrznej dokumentacji akademii wynika, że powstał tam zamknięty krąg wzajemnych korzyści finansowych. Sprawę wykryło kierownictwo PAN, bada ją już prokuratura i CBA.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (23)
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lekarze:
Dietetyka, parmaceutyka, klimat, energetyka wszystkie te dziedziny są skorumpowane wlasnie dzięki PAN.
Jak kto ma parasol polityczny, to może przekręcić wszystko.
Jak można skorumpowac CBA? To trzeba być pisem