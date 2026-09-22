A Ty Polaku robaku rób na najniższej krajowej w pocie czoła, żeby wyżywić rodzinę i jeszcze słuchaj od prawicowców, że 500/800+ rozleniwia, większa minimalna ci się nie należy, a w międzyczasie politycy, lekarze, prawnicy, naukowcy, deweloperzy... nie tylko, doją system, aż miło xD