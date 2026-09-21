Jak to głosy wstrzymujące się? To tak w ogóle można? ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )

Co to w takim razie oznacza, co oni przez to chcą powiedzieć, że co? Obronił czy nie obronił?

Przecież to jakiś absurd, jeżeli na obronie pracy można oddać głos "wstrzymujący" się. Czyli, że ten oddający głos nie ma pojęcia o czym jest ta praca? Dla mnie to kompromitacja. Praca naukowa to nie jest "nie Pokaż całość