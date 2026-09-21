Jakub Wiech bronił doktoratu 6 godzin ale nie uzyskał tytułu doktora
Końcowe głosowanie komisji przebiegło tak: 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.GrimoaldStarszy
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Końcowe głosowanie komisji przebiegło tak: 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.GrimoaldStarszy
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Komentarze (82)
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Co to w takim razie oznacza, co oni przez to chcą powiedzieć, że co? Obronił czy nie obronił?
Przecież to jakiś absurd, jeżeli na obronie pracy można oddać głos "wstrzymujący" się. Czyli, że ten oddający głos nie ma pojęcia o czym jest ta praca? Dla mnie to kompromitacja. Praca naukowa to nie jest "nie
@Bijelodugme: i co chce mu przydzielić tylko 50% doktoratu czy jak? xD Albo zalicza pracę albo nie.
Nikt im nie przykładał pistoletu do głowy żeby pracowali w komisji, jak nie potrafią się zdecydować to niech zmienią pracę.
To może sędzia też się wstrzyma na rozprawie? Albo lekarz powie "nie wiem czy ma pan
Co jest ciekawe bo o ile dobrze kojarzę z opowieści to w momencie jak idziesz na obronę z 3 pozytywnymi recenzjami to obrona jest w zasadzie formalnością i jedyne opcje u------a to wylew, albo jak wyłożysz się na pytaniach tak że wyjdzie na to że nie Ty pisałeś ten doktorat - ale żeby
@Iudex:
Możesz mi wyjaśnić logikę twojego wniosku?
A rada dyscypliny może zrobić co chce.