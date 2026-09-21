Photoshop dostał rywala ważącego 8 MB. I nie kosztuje ani grosza
Były projektant Apple stworzył edytor graficzny o nazwie Compositor, będący klonem programu Adobe Photoshop. Waży zaledwie 8 MB, w porównaniu z kilkoma gigabajtami w dystrybucji Photoshopa, jest darmowy i całkowicie open source. Autor projektu, były projektant Apple, który pracował również w Googleochucki
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Komentarze (45)
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Affinity też jest darmowe i działa na Windows ;)
@ochucki: program napisany wyłącznie pod Apple'a z niewielką funkcjonalnością bardziej przypominającą painta niż photoshopa. Jedyna co tam jest podobne do Photoshopa to GUI.
@chandler-bing: Pytasz o narzędzia? Kilka narzędzi AI ma za darmo, reszta w planie premium od Canvy.
Kto wogóle wpadł na pomysł żeby porównać to do Photoshopa, przecież to nawet do pięt nie dorasta gownianemu GIMPowi tak w wersji sprzed 15 lat XD