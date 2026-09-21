Sebastian M. - biegli w szoku - z taką prędkością startują samoloty
Biegli określili, że BMW oskarżonego Sebastiana M. jechało z prędkością od 315 do 329 km/h i uderzyło w prawidłowo jadacą środkowym pasem 140 km/h na tempomacie KIĘ. Sebastian zostaje w areszcie.gargantel
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Komentarze (58)
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Szykuj się gnoju idziesz do pierdla na długo... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@konkarne: czyli na 5 lat?
Wypadek jest wtedy kiedy jade prawidlowo i wpadne w poslizg.
200-300kmh to proba zabojstwa drogowego. Kazdy kierowca ma prawko, wie ze to zabronione i grozi mu utrata prawa jazdy... Dokonujac czynu sam potwierdzil ze ma cel. Z---------c. Na zakrecie? Na 100% chcesz sie r------c.
Zabiles kogos z powodu
Teraz dygresja mała (wiem, że nie ma tam mowy o zmianie pasa)
Zmiana pasa ile trwa na autostradzie? Mnie
( ͡° ͜ʖ ͡°)