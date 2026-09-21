Nie dość , że seba to kanalia wyprana z jakichkolwiek wyższych uczuć to jeszcze skończony de.il , gdyby nie uciekł do Dubaju , to na wolności oczekiwał by na niezbyt surowy wyrok , zapewne porównywalny z okresem jaki spędził w areszcie , po odsiedzeniu wyroku zdecydowana większość społeczenstwa by o nim zapomniała a tak jego parszywa gęba jest znana w całej Polsce i jak wyjdzie to dopiero poczuje jak bardzo jest znienawidzony, Pokaż całość