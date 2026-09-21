Nawet jeśli dostanie maksymalny wyrok, to może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie już po czterech latach. Czyli za niecałe trzy lata - w areszcie tymczasowym siedzi od maja 2025, a to też się wlicza do kary.



Przypominam, że gdyby nie przypadkowe nagranie z rejestratora wiążący się z tym gigantyczny medialny rozgłos - to facet nigdy nie stanąłby przed sądem. Nie zostałby nawet powiązany z wypadkiem - organizacja policyjnopodobna zakwalifikowała jego rozwalony samochód Pokaż całość