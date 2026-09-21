7 października poznamy wyrok Sebastiana M
Poniedziałkowa rozprawa Sebastiana M. przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwała aż 9 godzin. Mimo próby obrony, która chciała złożyć 35 stron nowych wniosków dowodowych, sędzia oficjalnie zamknęła przewód sądowy.IcStont
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Komentarze (23)
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Przypominam, że gdyby nie przypadkowe nagranie z rejestratora wiążący się z tym gigantyczny medialny rozgłos - to facet nigdy nie stanąłby przed sądem. Nie zostałby nawet powiązany z wypadkiem - organizacja policyjnopodobna zakwalifikowała jego rozwalony samochód
Przypominam więc: grozi mu max 8 lat.
ZAKOP za szerzenie analfabetyzmu!
https://wykop.pl/link/8015771/gdansk-pod-domem-to-mozna-stop-cham-trojmiasto
Gdańsk Pod Domem to Można Stop Cham Trójmiasto