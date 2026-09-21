Północne Morze Aralskie znów żyje. Powróciło ponad 20 gatunków ryb
Jeszcze niedawno Morze Aralskie było symbolem jednej z największych katastrof ekologicznych wywołanych działalnością człowieka. Dziś jego północna część znów wypełnia się wodą, żyje w niej ponad 20 gatunków ryb, a mieszkańcy nadbrzeżnych miejscowości wracają do zawodów, które przez lata wydawały sięSpike-83
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Komentarze (14)
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Żeby odtworzyć cały Aral, należałoby przez wiele lat skierować znaczną część wody z Amu-darii i Syr-darii z powrotem do jeziora.
Poprawiłem.