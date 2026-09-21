Żeby nie było, Kazachstan zablokował ostatni dopływ wody do głównego zbiornika żeby te trzy fistaszki na górze nie wyschły na wiór. Ludność Uzbekistanu, która mieszkała na dole ma jeszcze bardziej p--------e. Po ich stronie była wyspa gdzie russkie testowali b--ń biologiczną (Aralsk-7) i to wszystko lecie teraz na ludzi z okolicy.