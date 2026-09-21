Modyfikowane gen. probiotyki eliminują 43% nowotworów jelita grubego u myszy..
..zmodyfikowana genetycznie bakteria E. coli działała na trzy sposoby powodowała produkcję chemioterapii bezpośrednio w obrębie guza, stymulowała układ odpornościowy oraz blokowała punkty kontrolne układu odpornościowego w miejscu działania.JoeShmoe
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
https://www.youtube.com/watch?v=0NY2gAftzJE
Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia agresywnych nowotworów, ale nie radzi sobie zbyt dobrze z odróżnianiem komórek nowotworowych, które ma zwalczać, od zdrowych tkanek znajdujących się w ich otoczeniu, gdy lek krąży po organizmie.
Podobnie jest z immunoterapią – metodą, która pobudza układ odpornościowy do wykorzystania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu przeciwko komórkom złośliwym. Immunoterapia również może atakować zdrowe tkanki i prowadzić do niebezpiecznie silnego stanu zapalnego w organizmie, powodując