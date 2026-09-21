Chemioterapia ma problem z precyzją.



Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia agresywnych nowotworów, ale nie radzi sobie zbyt dobrze z odróżnianiem komórek nowotworowych, które ma zwalczać, od zdrowych tkanek znajdujących się w ich otoczeniu, gdy lek krąży po organizmie.



Podobnie jest z immunoterapią – metodą, która pobudza układ odpornościowy do wykorzystania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu przeciwko komórkom złośliwym. Immunoterapia również może atakować zdrowe tkanki i prowadzić do niebezpiecznie silnego stanu zapalnego w organizmie, powodując Pokaż całość