Rzadko poruszaną kwestią jest ergonomia i tzw "UX" - w Linuxach raczej nie ma takich absurdalnych pomysłów jak przesunięcie przycisku wyłączania "bo tak", zmiana sposobu odbierania telefonu z "góra-dół" na "lewo-prawo", jakichś absurdalnych narzucanych na siłę pomysów zapisywania w chmurze, utrudnianie najprostszych operacji jak kopiuj-wklej czy zmiany nazwy pliku.

Przy systemie biurowym, który ma dzialać X lat z nie oszukujmy się - różnymi użytkownikami to jednak spory plus

A takie wlaśnie drobiazgi Pokaż całość