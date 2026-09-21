Niemcy pogonili Microsoft. Urzędnicy przesiądą się na Linuksa
Szlezwik-Holsztyn przenosi stanowiska pracy w kancelarii stanu z systemu Windows na system Linux. Wcześniej władze stanu zastąpiły pakiet Microsoft 365 pakietem LibreOffice w prawie 80% miejsc pracy w administracji publicznej. Niemcy coraz szybciej odchodzą od amerykańskiego oprogramowania.jestemjakijestem1212
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Komentarze (67)
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@rajwyk: Że niby Linux droższy niż win? W jaki niby sposób?
To jest coś jak próby odpalenia naszego Zusowskiego Płatnika na Debianie.
https://simple-fax.de/fax-ki
Ja nie przetrwałem macbooka w pracy. Musiałem go zmienić, bo zarówno pakiet office jak i sam system były zbyt frustrujące. Linuxa chyba nigdy nie widziałem
Tu masz taką stronkę że możesz sobie potestować różne dystrybucje online: https://distrosea.com/
Niestety jak jesteś skażony windowsem od dziecka jak zdecydowana większość pokoleń 30-50 lat to przesiadka może być trudna z powodu przyzwyczajeń. Ja często robię za pogotowie komputerowe w rodzinnej wsi i okolicach i często jak ktoś ma już jakiegoś starszego laptopa z zamulonym windowsem to proponuję mu instalację Linuksa, najczęściej Minta. Ci starsi ludzie są często bardzo
Przy systemie biurowym, który ma dzialać X lat z nie oszukujmy się - różnymi użytkownikami to jednak spory plus
A takie wlaśnie drobiazgi
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