Paliwo tańsze o 2,6 zł za litr. Prezydent ma propozycję dla rządu
Rząd staje przy swoim, poza wprowadzeniem podatku od nadmiernych zysków firm paliwowych wydaje się nie mieć innego rozwiązania na to, jak obniżyć ceny paliw. To na tacy chce mu podać prezydent. Jak zapewniają jego przedstawiciele, to mogłoby doprowadzić do obniżki ceny litra paliwa nawet o 2,6 zł. SFXMAG
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Komentarze (51)
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@Pawel993: Co utrudniał? Bo Tusk mógłby bez zgody Nawrockiego obniżyć ceny paliw, de facto rządzi Orlenem albo minister finansów może rozporządzeniem zmniejszyć akcyzę... ale nie, tyle to nie. :D
@przekliniak: Skarb państwa ma 49,9% akcji, a do tego tzw "złotą akcje" która pozwala decydować w wielu najważniejszych sprawach. To dlaczego niby taki śmieć jak Obajtek był prezesem? Udajesz idiotę czy może nie udajesz? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Dlatego Orlen jest uznawany za spółkę skarbu państwa a nie zwykłą spółkę akcyjną.
Nie ma czegoś takiego jak "działanie
Tvzarublika zanim Tusk odłoży długopis: Niemiec tfusk okrada Polaków i obniża ceny paliw dla Niemców!!!