Rząd ma narzedzia zeby obniżyć ceny paliwa i nie potrzebuje do tego podpisu prezydenta. Po prost nie chce tego zrobić bo przy tak gigantycznej dziurze budżetowej to strzelanie sobie w kolano. Prezydent jest tu zwyklym kozłem ofiarnym na którego można zwalić wine i jeszcze na tym coś ugrać politycznie. A paliwo czy bedzie po 10 czy po 15 zł za litr, to i tak wszyscy bedą grzecznie kupować, nie mamy wyjscia.