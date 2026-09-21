Minęło dokładnie 5 lat od tamtego wpisu. W 2021 roku @lokosrio napisał, że jak zbierze 1000 plusów, to jedzie do Poznania i odczyta przez megafon pastę o serwerowni pod samą siedzibą Wykopu:
https://www.wykop.pl/wpis/60567891/jesli-ten-wpis-zdobedzie-1000-plusow-to-w-piatek-j/
Wpadło ponad 13 tysięcy plusów, po czym wrzucił krótkie tłumaczenie, że auto mu padło i żeby czekać (niestety link umarł, więc patrzcie na screena):
https://www.wykop.pl/wpis/60645873/odnosnie-wpisu-niestety-zawiodl-samochod-na-miejsc/
I to był jego ostatni wpis. Ostatnia rzecz, jaką w ogóle zrobił na koncie, to wykopanie znaleziska z Black Hawkiem parę lat temu:
https://wykop.pl/link/7190101/black-hawk-zahaczyl-o-linie-energetyczna-nagranie
Niestety obecnie nie ma go na liście wykopujących, użytkownik musiał widzieć że my widzimy że wykopał znalezisko, więc usunął swoje wykopanie znaleziska.
Od tamtej pory cisza. Mija 5 lat, typ pewnie dalej lurkuje i cyka się cokolwiek napisać. Panie lokosrio, czekamy na ten megafon w Poznaniu.
Poprzedni wpis archiwalny:
https://wykop.pl/link/7570221/minely-juz-ponad-3-lata-odkad-lokosrio-zgarnal-13302-plusow-i-przepadl
Komentarze (16)
najlepsze
Ogólnie happeningi na wykop to ryzykowna zabawa ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Happeningi na Wykopie to pakt z diabłem. Musisz je wykonać, inaczej nie dadzą ci spokoju i przy każdym wpisie będą pytać - kiedy ten megafon??? Chłop to wiedział, więc pewnie teraz udziela się - ale na innym koncie.
Ty się chłopie zastanów, plusy sobie od ust odejmowaliśmy a ty wziąłeś i z nimi uciekłeś. Za to jest prokurator.
Czyli w realu też mogą shadowbanować. :/
honor wykopków, załóż się o coś głupiego, przegraj, i rób głupa z innych za 100zł, ale co drugi tutaj zarabia 20k miesięcznie