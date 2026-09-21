hehe to jak ci co się zakładali o stówę bodajże, i później gość, który wygrał miał zbanowane konto przez pomyłkę administracji, a typ który przegrał stwierdził, że zakładał się z gościem ze starego konta a nie z nim xd

honor wykopków, załóż się o coś głupiego, przegraj, i rób głupa z innych za 100zł, ale co drugi tutaj zarabia 20k miesięcznie