Audi stworzyło markę specjalnie przeznaczoną na chiński rynek o nazwie nomen omen AUDI. Teraz, jak się okazuje, koncern musi biec do sądu, by zapobiec ich importowi do Niemiec. Sprzedawać chińczyka z marżą 3x Helmutom i Kowalskim tak, ale sprzedawać to samo taniej tyle to nie daj pan spokój.