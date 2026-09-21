Niemiecki przemysł w pigułce, Audi nie chce w Europie sprzedaży AUDI
Audi stworzyło markę specjalnie przeznaczoną na chiński rynek o nazwie nomen omen AUDI. Teraz, jak się okazuje, koncern musi biec do sądu, by zapobiec ich importowi do Niemiec. Sprzedawać chińczyka z marżą 3x Helmutom i Kowalskim tak, ale sprzedawać to samo taniej tyle to nie daj pan spokój.waleczne_serce
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Komentarze (38)
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Chryste Panie no przecież to wygląda zwyczajnie źle.
To import prywatny będzie czyli nikt. W Polsce jest ASO Forda ale jak sobie sprowadzimy F-350 to także będą mieć nas w czekoladowej grocie nestle. Ale bankier.pl upadł.
zwykła segmentacja rynku
zjawisko bardzo powszechne (patrz ceny tych samych gier w różnych krajach), nie ma nic wspólnego z niemieckim przemysłem
to co opisujesz to tylko jeden rodzaj segmentacji z kilku
@KtosKtoSamNieWiesz no akurat to mogły być po prostu podróbki
sam miałem bluze najka kupioną w "szczękach" pod pałącem kultury w połowie lat 90, której nie mogłem znosić przez 15 lat, nawet sprać sie nie chciała