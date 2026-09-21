Jak chodzi o pluskwy, to wystarczy zabezpieczyć nogi łóżka (po spr./zabezpieczeniu materaca itd.), bo one się wspinają po nogach łóżka. I tak trzeba je profesjonalnie zwalczyć, ale w ten sposób będziesz bezpieczny. Specjalne podkładki nie pozwolą im przejść dalej sprawiając, że utknął w pułapce. Dla pewności obklej pułapkę dookoła albo/i nogi łóżka taśmą klejącą na owady. Prosta metoda, która pozwoli w międzyczasie normalnie funkcjonować i nie zwariować. Na szczęście nigdy nie miałem Pokaż całość