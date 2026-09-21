Robaki w twoim domu wyjaśnione w 9 minut
Ćmianka, Rybik cukrowy, Pluskwa domowa, Prusak, Skorek, Drewniak widełkowiec, Mol spożywczy, Mol ubraniowy, Chrząszcze spiżarne (trojszyk, spichrzel, mącznik młynarek), Muszka owocówka, Ziemiórka, Kątnik.JoeShmoe
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Komentarze (22)
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@johny-bravooo: Często szkodniki same przychodzą i trudno się ich pozbyć.( ͡° ͜ʖ ͡°)
O z tymi to miałem problem po odbiorze mieszkania. Wybiłem każdego ręcznie zgniatając i pewnego dnia już ich nie było.
Ogólnie to szuflada do odkurzania i wysuszenia dobrego. Po 2 dniach już nie miałem. Teraz tam narzucałem torebek wyciągających wilgoć.
Najbardziej lubię skakuny. Małe, chodzą wszędzie i robią porządki za mnie (｡◕‿‿◕｡)
@mr_mx: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że". I dlaczego pająki mają katów? (╥﹏╥)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiak_chlebowiec