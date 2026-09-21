Nieuprawniona próba ingerencji strony żydowskiej w relacje pomiędzy samorządem.
To co się wydarzyło jest absolutnie skandaliczne, ponieważ stanowi nieuprawnioną próbę ingerencji strony żydowskiej w relacje pomiędzy samorządem naszej Gminy a samorządem Województwa, a ponadto jest próbą bezprawnego wymuszenia na mnie niekorzystnej dla Mieszkańcow Opatowa decyzji.Vahanara888
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Komentarze (10)
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i on jest gotów go sprzedać, tylko chce po prostu więcej pieniędzy, co też jest lekko chyba podejrzane, bo przecież mógł po prostu odmówić
To świat jest podły xD
Tutaj to z tym podkreślaniem tej swojej niby hojności to przypomina mi czasy średniowiecza. Jaki to pan jest wielce hojny.