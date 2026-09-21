Bizancjum Piesiewicza. Jeździł autem za 600 tys. na koszt... PKOl
62 tysiące złotych pensji to nie koniec benefitów, na jakie w PKOl-u mógł liczyć niedawny prezes tej instytucji. Radosław Piesiewicz wynajął dla siebie auto warte 600 tysięcy złotych. PKOl płacił za nie 14 tysięcy złotych miesięcznie.aiksto
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Komentarze (23)
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yebaniutki
a przedsiębiorcom ustalono limit 150k na auto służbowe żeby można było dać w koszty
150k to jest oktawka w średnim wyposażeniu, bo nawet nie topowym
czemu? bo jakby rządzących obowiązywały te same zasady, to by sie im żyć nie dało
Oj tam on po prostu brał przykład z peowiaczka Kasprzyka, który woził się Panamerą za ukradzione publiczne pieniądze a w przeciwieństwie do Piesiewicza nawet przesłuchany nie został (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞ Typowy przedstawiciel prawicowych elit powiadasz? 🤭
Jak w ruskiej komedii: z czego się tak śmiejecie? Sami z siebie