Zmniejszyli od początku roku swoje rezerwy o 2%. Kurde szokujące.



A tak naprawdę, po to gromadzi się rezerwy żeby wyprzedawać je w trudnym okresie, a w takim na pewno znajduje się Rosja obecnie.

Wyprzedają je powoli, bez paniki. Jest to kolejna wskazówka, że źle się u nich dzieje ale robienie z tego sensacji, to spora przesada.