Rosja od 8 miesięcy wyprzedaje złoto. Wojna uszczupliła rezerwy
Od początku 2026 roku zasoby złota Banku Rosji zmniejszyły się o około 1,8 mln uncji, czyli blisko 56 ton. Według szacunków opartych na średnich cenach rynkowych wartość sprzedanego kruszcu przekracza 8,1 mld dolarów. Wyprzedaż rezerw to jedno ze źródeł finansowania wojny na Ukrainie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (32)
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A tak naprawdę, po to gromadzi się rezerwy żeby wyprzedawać je w trudnym okresie, a w takim na pewno znajduje się Rosja obecnie.
Wyprzedają je powoli, bez paniki. Jest to kolejna wskazówka, że źle się u nich dzieje ale robienie z tego sensacji, to spora przesada.
Rosja też sporo wydobywa złota i ciekawe czy rezerwy sumarycznie się zmniejszają czy zwiększają, bo jeśli zmniejszają to sprzedają gigantyczne ilości złota.
Brutalne zmoggowanie kacapów
- na początku 2010 roku mieli ~650 ton złota i zakupy szły pełną parą, najwidoczniej już wiedzieli, że w 2014 będą działać na Krymie - bo pod koniec roku mieli ~790-850 ton.
- przed rozpoczęciem inwazji na Kijów skupowali masowo złoto (w tym wymieniali amerykańskie obligacje spodziewając się sankcji) i w 2022 mieli zgromadzone ~2300 ton(!) co jednoznacznie oznaczało ich dalsze plany
Zatem - to,