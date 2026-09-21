Hity

tygodnia

Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
2659
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
2509
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
2375
Najgorsza relacja dochodów do cen nieruchomości w Europie.
Najgorsza relacja dochodów do cen nieruchomości w Europie.
2196
Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
2125

Powiązane tagi