Dlatego warto przy każdej okazji w codziennym życiu zaznaczać, że urzędnik to osoba ułomna która w sektorze prywatnym z głodu by zdechła.

Raz uraziłem godność pewnej dyrektorki szkoły podstawowej w gminie wiejskiej. Słała mi pisma przez kancelarię domagając się przeprosin jak na zebraniu rodziców stwierdziłem, że jest tylko zarządcą niskiego szczebla i to w państwowym kołchozie xD

Oni wstydu nie mają.