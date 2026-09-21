Na państwowym garnuszku nadal lepiej
Na państwowym garnuszku nadal lepiej. Budżetówka wyprzedza sektor prywatnyOtokrypto
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Na państwowym garnuszku nadal lepiej. Budżetówka wyprzedza sektor prywatnyOtokrypto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
Historia pokazuje, że tak to działa od zawsze.....
A tak na serio i bez ironii - to jest zenujace.
Zrozumiales co napisalem? Chyba tak skoro sie wypowiadasz.
BTW - zadanie
Budżetówka to taka kasta jak szlachta, a sektor prywatny to chłopi pańszczyźniani.
Zero logiki.
Btw były jakieś protesty że kolejna polka zdechła w szpitalu czy takie poruszenia są tylko jak rządzi Kaczafi?
Raz uraziłem godność pewnej dyrektorki szkoły podstawowej w gminie wiejskiej. Słała mi pisma przez kancelarię domagając się przeprosin jak na zebraniu rodziców stwierdziłem, że jest tylko zarządcą niskiego szczebla i to w państwowym kołchozie xD
Oni wstydu nie mają.