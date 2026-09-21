Gdyby chodziło tylko o posty użytkowników to (od biedy) mogliby udawać że ich nie stać na moderowanie tego. Ale tu do jasnej cholery chodzi o reklamy za które ktoś płaci. Skoro płaci to zdecydowanie jest za co zrobić porządną moderację. To jest wielki przewał i oni robią to świadomie, żeby sobie pompować zyski. Dobrze wiedzą co jest scamem, ale tego nie zdejmują żeby zarabiać na tych reklamach. Facebook to rak.