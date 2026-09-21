Rafał Brzoska nie odpuszcza Mecie. Jego zespół znalazł reklamy pornograficzne
Niemal 17 proc. reklam na platformach Mety to z dużym prawdopodobieństwem oszustwa wynika z analizy przeprowadzonej przez twóców akcji ScamWatch. Rafał Brzoska, inicjator kampanii 150 proc. Stop Scam, chce, by państwo przestało traktować oszukańcze reklamy wyłącznie jako problem moderacji treścimaxicololo
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Komentarze (38)
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Chlop nie korzysta z fb tylko jego wizerunek jest tam wykorzystywany. Czaisz roznice?