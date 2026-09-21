"Wypadek na A1. Nowe informacje o zawrotnej prędkości BMW Sebastiana M."
"Trwa proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. W poniedziałek zespół biegłych przedstawił opinię uzupełniającą, w której na nowo określono prędkość, z jaką przed wypadkiem oskarżony jechał swoim BMW."paramedix
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Komentarze (31)
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Zwolnienie z tego trybu tylko w przypadku kierowców bezmandatowych za prędkosć w
Jak wezmę tasak i kogoś zamorduję to nie będę sądzony z kodeksu kucharza, tylko normalnie za morderstwo.
Jak wezmę samochód i przekroczę prędkość trzykrotnie wjebując się w prawidłowo jadący samochód to będzie jedynie wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym xD
To jest absurd.
@wykopywacz24: Czyli co druga wiocha gdzie znaki są ustawione z przypadku
@Kismeth: Niby bogaci a cwaniaki dusigrosze co by kupę z pod siebie zjedli jakby mogli na tym "zarobić".
@ordeal: ale to majtczak i jego obrońcy przedłużają sprawę na swoją niekorzyść ¯\(ツ)/¯ c--j im w dupę, niech se cierpi w tym areszcie.