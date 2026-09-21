bardzo szkoda że dalej nie mamy paragrafu na morderstwo drogowe. Zabicie kogoś przy jeździe 30 ponad limit i 30% ponad limit (oba warunki spełnione) powinna być z automatu sądzona jako morderstwo z karą minimalną 20 lat, przy takiej prędkości to nie są żadne wypadki, to jakby strzelać na oślep w supermarkecie i się tłymaczyć, że się nie chciało nikogo trafić.

Zwolnienie z tego trybu tylko w przypadku kierowców bezmandatowych za prędkosć w Pokaż całość