Apteczna mafia rozbita. Przez 10 lat kontrolowali rynek i ustawiali ceny
Ponad dekada rynkowego teatru, w którym konkurencja istniała wyłącznie na papierze, dobiegła końca. Prezes UOKiK rozbił potężny kartel największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, nakładając ponad 904 mln PLN kar. Giganci zamiast toczyć walkę o klienta, stworzyli system wymiany danych, który zabFXMAG
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Komentarze (19)
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i weczne ich domniemanie że jak coś nie ma recepty to polak to kupi i na siłe połknie - albo gorzej z góry se domniemują przedawkowanie (no bo przecież jak masz recepte i już kupisz to nie przedawkujesz)
Ni chu ja, nie zapłacą
2) kara wpłynie na konto państwa
Oczywiście najbardziej w dupę był bity klient, ale on nic nie dostanie (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞