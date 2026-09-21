Prawie 8 tys. proc. wzrostu przypadków chorób wenerycznych na Dolnym Śląsku
Wrocław uruchomił program "Dobrostan Wrocławskich Studentów". Ma to być odpowiedź na problem, jakim stały się kilkusetprocentowe, a nawet kilkutysięczne wzrosty liczby wykrywanych zakażeń w niektórych kategoriach w ostatnich latach.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (52)
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Nie tylko... Statystycznie 20% migrantów z Afryki ma AIDS.
Taki jeden Simon Mol potrafił zarazić kilkaset kobiet w kilka lat - a dziś w Polsce Afroafrykańczyków mamy w setkach tysięcy...
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Komentarz usunięty przez moderatora
Druga sprawa to osoby ok 50 lecą po bandzie o się walą bez gumy z kim popadnie bo ciąża już nie grozi
Dodajmy jeszcze Afrykę i mamy kombo