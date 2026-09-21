Prezes Orlen Termika powiedział,że zabraknie węgla. Dzień później stracił pracę
Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka powiedział Andrzej Gajewski, prezes Orlen Termikanickjuzmam
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Komentarze (81)
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Btw ile wegla kamiennego wydobywa Finlandia, Szwecja, Czechy, Niemcy? Maja tez zimy
Tylko mierni bierni i wierni powinni pracować dla Polski, a jak się nie uda powiemy, że robiliśmy co możemy.
Wszyscy specjaliści dookoła trąbią, że jest problem z podażą węgla i ceny rosną a ty na serio uważasz, że mamy zwalniać dyrektorów którzy widzą problem i szukają sposobów aby
@bik56: usmiechajcie sie brygada, hej
I tak właśnie powinno być. Wszyscy biadolą o tym, że atomówki wychodzą drogo w eksploatacji ale już nikt nie wpadnie na to, że objętościowo kilka wagonów zabezpieczyłoby zapasy paliwa dla całego kraju na rok (wystarczy ~250 ton paliwa jądrowego rocznie) zamiast logistyki 40 mln ton węgla i jakie ma to znaczenie dla tworzenia zapasów czy ogólnie bezpieczeństwa energetycznego.
ktoś na tym dobrze zarobił
@KRogala2512: Normalnie kupujesz w Lasach Państwowych dosyć tanio twarde drewno sezonowane ¯\(ツ)/¯
@fervi: w ocieplonym bloku płaciłem prawie 5k rocznie za ogrzewanie miejskie, przy 57m2 mieszkania. Teraz po ociepleniu 200m2 domu wydam tyle samo.
Nie powiedziałbym, że w bloku wydajesz mniej. A nawet jak mniej, to trochę mniej kwotowo za znacznie mniejszą powierzchnię
@turok2016: Polacy to najbardziej mają tendencję do bycia robienym w konia.
Posłuchali rządu i wymienili kopciuchy na gazowe piece i gaz zdrożał dwukrotnie. Zaczęli zamykać kopalnie a węgiel sprowadzali z chin/australi. Generalnie utrwalasz podejście, że Polakom nie powinno się prawdy mówić.
Wtedy wszystko jest ok dla naszej władzy.